В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг

Додано: Чет 31 тра, 2018 22:59

"неплательщиков за “коммуналку” без уважительных причин" - это что за детский сад?

Ему не насчитывай пеню - он член КПСС.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.