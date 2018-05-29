Через правок в законі штрафувати за відсутність лічильників поки не будуть.
Дивися повний текст В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:08
В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:25
извращённаи украинская логика "штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды"... счётчик - это обязаность поставщика во всех нормальных странах...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:02
Как показала практика, установка счётчиков ведёт лишь к кратковременному уменьшению платежей за услуги ЖКХ. Потом поставщики услуг "спохватываются" и повышают стоимость киловатта, калории и кубометра. В результате потребитель платит, как минимум, не меньше прежнего, да ещё и понёс бесполезные затраты на покупку приборов учёта.
Экономия возникает только если сидеть немытым в тёмной, холодной комнате.
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:41
Как показывает РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА, тем, кто не поставил счетчики, поставщики услуг расписывают воду с прорывов труб и электричество, которое кто-то где-то ворует.
Тем более, что отсутствие счетчика не убережет от увеличения цены на ресурс.
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:04
Re: В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг
Тем более, что установка домового счетчика на тепло ничего по факту не дает, если не перекрывать тепло на дом.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:17
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:48
Re: В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг
А несоответствие уровня прожиточного минимума и минимальной зарплаты уровню начислений не считается уважительной причиной?
Субсидирование можно не приводить в пример, так как социальные нормы взятые для расчета субсидий это лишь мизерная часть от суммы насчитываемой в платежках и абсолютно уже не решает вопроса платежеспособности при том же домовом счетчике на тепло.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:36
Как показывает практика, топят до полного сжигания квоты на месяц. Это в полной мере подтверждается уже второй год, в том числе и неофициально, местными работниками теплокоммунэнерго. В текущем году при температуре +20-+23 в апреле топили полторы недели, как зимой. На звонки - ответ, нет распоряжения о прекращении отопительного сезона. Это что касается домовых счетчиков на тепло.
Так как со счетчиками на воду еще приводить нечего, то для примера, что касается домовых на газ. Приписывают задним числом, на человека от 20 до 30 кубов в мес. За один месяц группе жильцов через суд удалось добиться перерасчета и списания половины из 50 кубов за месяц. В дальнейшем, в связи с абсурдностью ситуации и огромной затрат во времени, все желающие ставят за свои средства квартирные счетчики.
Коррупция в нашей стране это тотальная заразная пошесть. И домовые средства учета ничего в этом плане кардинально не решают.
Это Вам не Финляндия какая нибудь.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:59
"неплательщиков за “коммуналку” без уважительных причин" - это что за детский сад?
Ему не насчитывай пеню - он член КПСС.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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