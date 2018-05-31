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В Україні змінилися умови
оплати комунальних послуг

В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:03

  Тракторист написав:извращённаи украинская логика "штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды"... счётчик - это обязаность поставщика во всех нормальных странах...

а разве украина входит в круг нормальных стран?...
Cler
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