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В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:03
Тракторист написав:
извращённаи украинская логика "штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды"... счётчик - это обязаность поставщика во всех нормальных странах...
а разве украина входит в круг нормальных стран?...
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Cler
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:59
myshapiton написав:
поставщики услуг расписывают воду с прорывов труб и электричество, которое кто-то где-то ворует.
Это будет учтено в отдельном тарифе за обслуживание.
т.е. за потребление отдельно. за обслуживание отдельно
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