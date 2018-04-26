В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг

а разве украина входит в круг нормальных стран?...
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:03
Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:59
Re: практика
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:45
С таким не сталкивался. У меня отдельно вода по счетчику и отдельно фиксированная стоимость от ЖЭКа.
А с расписыванием за потребление на весь дом столкнулся лет 15 назад, когда в подвале сделали фитнес клуб с бассейном и всю воду начали расписывать на жильцов. Проблема решилась установкой счетчиков жильцами
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