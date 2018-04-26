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В Україні змінилися умови
оплати комунальних послуг

В Україні змінилися умови оплати комунальних послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:03

  Тракторист написав:извращённаи украинская логика "штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды"... счётчик - это обязаность поставщика во всех нормальных странах...

а разве украина входит в круг нормальных стран?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:59

Re: практика

  myshapiton написав:поставщики услуг расписывают воду с прорывов труб и электричество, которое кто-то где-то ворует.

Это будет учтено в отдельном тарифе за обслуживание.
т.е. за потребление отдельно. за обслуживание отдельно
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:45

  sal написав:
  myshapiton написав:поставщики услуг расписывают воду с прорывов труб и электричество, которое кто-то где-то ворует.

Это будет учтено в отдельном тарифе за обслуживание.
т.е. за потребление отдельно. за обслуживание отдельно

С таким не сталкивался. У меня отдельно вода по счетчику и отдельно фиксированная стоимость от ЖЭКа.
А с расписыванием за потребление на весь дом столкнулся лет 15 назад, когда в подвале сделали фитнес клуб с бассейном и всю воду начали расписывать на жильцов. Проблема решилась установкой счетчиков жильцами :lol:
myshapiton
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