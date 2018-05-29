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У Мінагро прогнозують урожай зернових понад 60 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:12
Пропонуємо до обговорення:
Попри пізній старт посівної, аграрії вклалися в оптимальні для сівби строки.
Дивися повний текст У Мінагро прогнозують урожай зернових понад 60 мільйонів тонн
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