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У Києві 80% громадського
транспорту потребує заміни

У Києві 80% громадського транспорту потребує заміни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:36

У Києві 80% громадського транспорту потребує заміни

Пропонуємо до обговорення:
У мерії нарікають, що середній вік автопарку на сьогодні — 25 років

Дивися повний текст У Києві 80% громадського транспорту потребує заміни.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:36

через 10 лет песня будет та же, т.к. все повышения тарифов не успевают за инфляцией....
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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