У мерії нарікають, що середній вік автопарку на сьогодні — 25 років
Дивися повний текст У Києві 80% громадського транспорту потребує заміни.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:36
У Києві 80% громадського транспорту потребує заміни
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Дивися повний текст У Києві 80% громадського транспорту потребує заміни.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:36
через 10 лет песня будет та же, т.к. все повышения тарифов не успевают за инфляцией....
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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