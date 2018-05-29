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Коломойський подав до суду на
"Укрнафту" за несплату...

Коломойський подав до суду на "Укрнафту" за несплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:48

Коломойський подав до суду на "Укрнафту" за несплату...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва, пише enkorr.

Дивися повний текст Коломойський подав до суду на "Укрнафту" за несплату дивідендів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:49

а як щодо цього https://news.finance.ua/ru/news/-/417364/ukrnafta-vyplatila-kolomojskomu-i-bogolyubovu-2-3-milliarda-dividendov-smi?
ось так :(
d_12
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