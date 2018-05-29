Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Києва, пише enkorr.
Дивися повний текст Коломойський подав до суду на "Укрнафту" за несплату дивідендів.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 15:48
Коломойський подав до суду на "Укрнафту" за несплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський подав до суду на "Укрнафту" за несплату дивідендів.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:49
а як щодо цього https://news.finance.ua/ru/news/-/417364/ukrnafta-vyplatila-kolomojskomu-i-bogolyubovu-2-3-milliarda-dividendov-smi?
ось так :(
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