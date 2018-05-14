Оцінювали за двома критеріями: технологія і поширення, а також співвідношення ризик/прибуток.
Дивися повний текст Рейтинг криптовалют: Bitcoin не потрапив до трійки лідерів (список).
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:08
Рейтинг криптовалют: Bitcoin не потрапив до трійки...
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Дивися повний текст Рейтинг криптовалют: Bitcoin не потрапив до трійки лідерів (список).
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:09
Ерунда это, а не рейтинг, бессмыслица. Единственной важной криптовалютой является только Bitcoin! На то есть две причины:
1. Биткоин - единственная криптовалюта, над которой не стоИт диктатор ( такой как Бутерин у эфира), и ним не управляет какая-либо частная фирма, которым может взбрести в голову все что угодно!
2. Более развитые технологии других криптовалют не дают им преимущества, т к нет предела совершенству, а значит постоянно будут появляться все более совершенные криптовалюты, затмевая собой нынешних лидеров рейтингов, а их в свою очередь вскоре оставят позади ещё более новые и т д. И только биткоин всегда будет уникальным (см. Пункт 1)
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