RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рейтинг криптовалют: Bitcoin
не потрапив до трійки...

Рейтинг криптовалют: Bitcoin не потрапив до трійки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:08

Рейтинг криптовалют: Bitcoin не потрапив до трійки...

Пропонуємо до обговорення:
Оцінювали за двома критеріями: технологія і поширення, а також співвідношення ризик/прибуток.

Дивися повний текст Рейтинг криптовалют: Bitcoin не потрапив до трійки лідерів (список).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82277
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:09

Ерунда это, а не рейтинг, бессмыслица. Единственной важной криптовалютой является только Bitcoin! На то есть две причины:
1. Биткоин - единственная криптовалюта, над которой не стоИт диктатор ( такой как Бутерин у эфира), и ним не управляет какая-либо частная фирма, которым может взбрести в голову все что угодно!
2. Более развитые технологии других криптовалют не дают им преимущества, т к нет предела совершенству, а значит постоянно будут появляться все более совершенные криптовалюты, затмевая собой нынешних лидеров рейтингов, а их в свою очередь вскоре оставят позади ещё более новые и т д. И только биткоин всегда будет уникальным (см. Пункт 1)
Ferox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 481
З нами з: 17.03.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Том Лі: до кінця року ціна на Bitcoin зросте до 25 тис....
R2 » Суб 26 тра, 2018 14:25
5 216
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 тра, 2018 18:55
adikali
Українець переказав мільйон гривень за Bitcoin і не...
R2 » П'ят 25 тра, 2018 16:30
7 404
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 тра, 2018 15:08
500
Bitcoin може зміцнитися до 9500 доларів 1, 2
R2 » Пон 14 тра, 2018 12:03
11 630
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 14:14
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56599)
31.05.2018 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.