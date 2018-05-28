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Експерти назвали податки,
які стимулюють куріння

Експерти назвали податки, які стимулюють куріння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:10

Експерти назвали податки, які стимулюють куріння

Пропонуємо до обговорення:
Експерти проаналізували дані 17 країн, які взяли участь у проекті оцінки ефективності заходів з контролю над тютюном.

Дивися повний текст Експерти назвали податки, які стимулюють куріння.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:10

Не факт, что именно эти факторы повлияли, рост популярности электронных сигарет наверняка оказал значительное влияние.
hodkonem36
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