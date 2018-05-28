Експерти проаналізували дані 17 країн, які взяли участь у проекті оцінки ефективності заходів з контролю над тютюном.
Дивися повний текст Експерти назвали податки, які стимулюють куріння.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:10
Експерти назвали податки, які стимулюють куріння
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Дивися повний текст Експерти назвали податки, які стимулюють куріння.
Додано: Чет 31 тра, 2018 17:10
Не факт, что именно эти факторы повлияли, рост популярности электронных сигарет наверняка оказал значительное влияние.
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:09
Курили Мальборо, теперь курят Вест, что на базаре, подешевле и без акциза
Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:19
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