Депозит в Банке инвестиций и сбережений

Додано: Суб 02 чер, 2018 00:00

До 200 тыс если в гривне - то смело, если более 200 тыс гривен, то надо свои мозги слушать, а не хрузей, а вот если надумаете валютный депозит открыть на оставшиеся последние сбережения, то сегодняшний курс валют я лично советую разделить как минимум вдвое - больше размещать уже опасно - как оказалось, Ваши деньги некоторым товарищам более нужны чем Вам. А кур4с возносить в 3 раза Госпожа Гонтарева их всех уже научила.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.