Добрый день. Хочу вложить деньги в Банк инвестиций и сбережений. Привлек высокий процент в гривне - 16,5%.
Друзья тоже рекомендовали. Не первый год с ним работают.
Что вы кажете?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 31 тра, 2018 18:00
Депозит в Банке инвестиций и сбережений
Добрый день. Хочу вложить деньги в Банк инвестиций и сбережений. Привлек высокий процент в гривне - 16,5%.
Друзья тоже рекомендовали. Не первый год с ним работают.
Что вы кажете?
Додано: Суб 02 чер, 2018 00:00
Re: Депозит в Банке инвестиций и сбережений
До 200 тыс если в гривне - то смело, если более 200 тыс гривен, то надо свои мозги слушать, а не хрузей, а вот если надумаете валютный депозит открыть на оставшиеся последние сбережения, то сегодняшний курс валют я лично советую разделить как минимум вдвое - больше размещать уже опасно - как оказалось, Ваши деньги некоторым товарищам более нужны чем Вам. А кур4с возносить в 3 раза Госпожа Гонтарева их всех уже научила.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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