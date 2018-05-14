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Хто за новими правилами
зможе отримати субсидію

Хто за новими правилами зможе отримати субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:24

Хто за новими правилами зможе отримати субсидію

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Дивися повний текст Хто за новими правилами зможе отримати субсидію.
R2
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Шикарно. В селах и так почти никто не работает и бухают, а теперь за это еще и платить будут!
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:27

  Customer написав:Шикарно. В селах и так почти никто не работает и бухают, а теперь за это еще и платить будут!

Если бухают - значит есть бабки, т.е. где-то работают. У нас пока сахар и дрожжи бесплатно не раздают! :)
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:09

  warlamp написав:Если бухают - значит есть бабки, т.е. где-то работают.

https://www.youtube.com/watch?v=QlmKQAHAw28
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Да не смешите! В селах все на пособиях сидят и ездят торговать в Киев - вот откуда деньги! Живут за чужой счёт!
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Пособия за рождение бесполезного существа, пособие типа чернобылец (с отъетой ряхой!), и т.д. пособия! В городах на 2-3 работы устраиваются, чтобы всех субсидийщиков прокормить!
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