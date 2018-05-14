Про це розповів генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко.
Дивися повний текст Хто за новими правилами зможе отримати субсидію.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 19:24
Хто за новими правилами зможе отримати субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто за новими правилами зможе отримати субсидію.
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:30
Шикарно. В селах и так почти никто не работает и бухают, а теперь за это еще и платить будут!
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:27
Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:09
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:16
Да не смешите! В селах все на пособиях сидят и ездят торговать в Киев - вот откуда деньги! Живут за чужой счёт!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:18
Пособия за рождение бесполезного существа, пособие типа чернобылец (с отъетой ряхой!), и т.д. пособия! В городах на 2-3 работы устраиваются, чтобы всех субсидийщиков прокормить!
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