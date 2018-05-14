Про це розповів генеральний директор Директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко.
Дивися повний текст Хто за новими правилами зможе отримати субсидію.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 19:24
Хто за новими правилами зможе отримати субсидію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто за новими правилами зможе отримати субсидію.
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:30
Шикарно. В селах и так почти никто не работает и бухают, а теперь за это еще и платить будут!
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:27
Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:09
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:16
Да не смешите! В селах все на пособиях сидят и ездят торговать в Киев - вот откуда деньги! Живут за чужой счёт!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:31
Customer, с такими тарифами это не просто субсидии, а такой себе общественный договор воровской власти с нищим народом - мол, мы вам ставим грабительские тарифы за ваш же газ собственной добычи при ваших копеечных доходах, но компенсируем это субсидями всем, кроме самых успешных, чтоб большинство народу не замерзло зимой и не пошло по миру, а вы тихо сидите и сопите в 3 дырки и не устраиваете революшн.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:46
А вы поедьте в село, заведите гектар огорода, пару свиней, коров, кур, чтобы было потом с чем ездить в Киев торговать, потом, приползая вечером к кровати, узнаете, что такое жить в селе за чужой счет. Там, наверно, все со скуки работают, а не потому, что деньги нужны.
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