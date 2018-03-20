Спостерігається зростання кількості пропозицій у сфері "Банки, інвестиції, лізинг".
Дивися повний текст У банківському секторі плинність персоналу - близько 30%.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 19:28
У банківському секторі плинність персоналу - близько 30%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У банківському секторі плинність персоналу - близько 30%.
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:28
работодатели начинают искать студентов и молодых специалистов для программ стажировок и практик........ компаниям приходится прилагать все больше усилий, чтобы получить хорошего специалиста в команду. Это ж надо так ????
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