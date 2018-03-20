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У банківському секторі плинність
персоналу - близько 30%

У банківському секторі плинність персоналу - близько 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:28

У банківському секторі плинність персоналу - близько 30%

Пропонуємо до обговорення:
Спостерігається зростання кількості пропозицій у сфері "Банки, інвестиції, лізинг".

Дивися повний текст У банківському секторі плинність персоналу - близько 30%.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:28

работодатели начинают искать студентов и молодых специалистов для программ стажировок и практик........ компаниям приходится прилагать все больше усилий, чтобы получить хорошего специалиста в команду. Это ж надо так ????
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