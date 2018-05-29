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В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:41
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" вважає неможливим з'єднати обласні центри високошвидкісним пасажирським сполученням в 250 км/год і вище без державного фінансування розвитку інфраструктури.
Дивися повний текст В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню швидкостей на залізниці в Україні до 250 км і вище
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:01
Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.
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