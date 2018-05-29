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В "Укрзалізниці"
пояснили, що заважає зростанню...

В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:41

В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" вважає неможливим з'єднати обласні центри високошвидкісним пасажирським сполученням в 250 км/год і вище без державного фінансування розвитку інфраструктури.

Дивися повний текст В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню швидкостей на залізниці в Україні до 250 км і вище.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:01

Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:58

  sena_2008atp написав:Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.

Ну что Вы, это же шикарная возможность "попилить" денег. "год-два – на проработку структуры сделки и до года занимает выбор подрядчика для такого строительства" - три года будут решать как деньги делить будут. Да и два года на проектную документацию многовато - на кульманах и со счетами они ее делать будут... :)
Вон, хотя бы у россиян поучились. За три с половиной года (и проект и договора с подрядчиками и само строительство выполнили) какой мост отгрохали. А у нас 15 лет просят, а 25 будут строить. А потом жалуемся, что так плохо живем.
Кузя
 
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