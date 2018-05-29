В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...

sena_2008atp написав:
Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.
Ну что Вы, это же шикарная возможность "попилить" денег. "год-два – на проработку структуры сделки и до года занимает выбор подрядчика для такого строительства"
- три года будут решать как деньги делить будут. Да и два года на проектную документацию многовато - на кульманах и со счетами они ее делать будут...
Вон, хотя бы у россиян поучились. За три с половиной года (и проект и договора с подрядчиками и само строительство выполнили) какой мост отгрохали. А у нас 15 лет просят, а 25 будут строить. А потом жалуемся, что так плохо живем.