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В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 19:41
Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" вважає неможливим з'єднати обласні центри високошвидкісним пасажирським сполученням в 250 км/год і вище без державного фінансування розвитку інфраструктури.
Дивися повний текст В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню швидкостей на залізниці в Україні до 250 км і вище
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R2
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Додано: Чет 31 тра, 2018 19:41
или как сделать в нормальных странах, и создать условия конкуренции....
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marchevskiiaa
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:01
Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:58
sena_2008atp написав:
Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.
Ну что Вы, это же шикарная возможность "попилить" денег. "год-два – на проработку структуры сделки и до года занимает выбор подрядчика для такого строительства"
- три года будут решать как деньги делить будут. Да и два года на проектную документацию многовато - на кульманах и со счетами они ее делать будут...
Вон, хотя бы у россиян поучились. За три с половиной года (и проект и договора с подрядчиками и само строительство выполнили) какой мост отгрохали. А у нас 15 лет просят, а 25 будут строить. А потом жалуемся, что так плохо живем.
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Кузя
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:57
Кузя написав: sena_2008atp написав:
Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.
Ну что Вы, это же шикарная возможность "попилить" денег. "год-два – на проработку структуры сделки и до года занимает выбор подрядчика для такого строительства"
- три года будут решать как деньги делить будут. Да и два года на проектную документацию многовато - на кульманах и со счетами они ее делать будут...
Вон, хотя бы у россиян поучились. За три с половиной года (и проект и договора с подрядчиками и само строительство выполнили) какой мост отгрохали. А у нас 15 лет просят, а 25 будут строить. А потом жалуемся, что так плохо живем.
А ты бы в чужую миску не смотрел и поинтересовался сколько строился Бескидский тоннель:
--- Министерство инфраструктуры, Украинские железные дороги и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 19 мая 2014 года подписали соглашение о предоставлении транша на строительство Бескидского тоннеля.
--- На 1 января 2017 года проходка нового тоннеля успешно завершена.
--- Официальное открытие состоялось 24 мая 2018 года.
Строительство крупнейшего инфраструктурного проекта заняло 4 года.
А для мировых масштабов строительства посмотри на одну из самых мощных в мире гидроаккумулирующих электростанций в мире - Днестровская ГАЭС. Построена при независимой Украине.
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myshapiton
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:40
Если запускать большое количество пассажирских поездов на такой скорости, будет возникать масса проблем с согласованием их движения и медленных электричек и товарняков. На Западе очень часто скоростное движение ведется по отдельным, выделенным только для пассажирского споростного движения, линиям. У нас этого не будет, очень дорого получится. Разве между Киевом и несколькими крупнейшими городами есть смысл, грубо говоря, класть 3-ю и 4-ю колею. Например, к Одессе и Львову через Жмеринку, в Запорожье через Днепр, а в Харьков - нет смысла, там сравнительно небольшой поток грузов
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max_us_ua
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