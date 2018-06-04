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В "Укрзалізниці"
пояснили, що заважає зростанню...

В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:41

В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрзалізниця" вважає неможливим з'єднати обласні центри високошвидкісним пасажирським сполученням в 250 км/год і вище без державного фінансування розвитку інфраструктури.

Дивися повний текст В "Укрзалізниці" пояснили, що заважає зростанню швидкостей на залізниці в Україні до 250 км і вище.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 19:41

или как сделать в нормальных странах, и создать условия конкуренции....
marchevskiiaa
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:01

Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:58

  sena_2008atp написав:Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.

Ну что Вы, это же шикарная возможность "попилить" денег. "год-два – на проработку структуры сделки и до года занимает выбор подрядчика для такого строительства" - три года будут решать как деньги делить будут. Да и два года на проектную документацию многовато - на кульманах и со счетами они ее делать будут... :)
Вон, хотя бы у россиян поучились. За три с половиной года (и проект и договора с подрядчиками и само строительство выполнили) какой мост отгрохали. А у нас 15 лет просят, а 25 будут строить. А потом жалуемся, что так плохо живем.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:57

  Кузя написав:
  sena_2008atp написав:Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.

Ну что Вы, это же шикарная возможность "попилить" денег. "год-два – на проработку структуры сделки и до года занимает выбор подрядчика для такого строительства" - три года будут решать как деньги делить будут. Да и два года на проектную документацию многовато - на кульманах и со счетами они ее делать будут... :)
Вон, хотя бы у россиян поучились. За три с половиной года (и проект и договора с подрядчиками и само строительство выполнили) какой мост отгрохали. А у нас 15 лет просят, а 25 будут строить. А потом жалуемся, что так плохо живем.

А ты бы в чужую миску не смотрел и поинтересовался сколько строился Бескидский тоннель:

--- Министерство инфраструктуры, Украинские железные дороги и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 19 мая 2014 года подписали соглашение о предоставлении транша на строительство Бескидского тоннеля.

--- На 1 января 2017 года проходка нового тоннеля успешно завершена.

--- Официальное открытие состоялось 24 мая 2018 года.

Строительство крупнейшего инфраструктурного проекта заняло 4 года.

А для мировых масштабов строительства посмотри на одну из самых мощных в мире гидроаккумулирующих электростанций в мире - Днестровская ГАЭС. Построена при независимой Украине.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:40

Если запускать большое количество пассажирских поездов на такой скорости, будет возникать масса проблем с согласованием их движения и медленных электричек и товарняков. На Западе очень часто скоростное движение ведется по отдельным, выделенным только для пассажирского споростного движения, линиям. У нас этого не будет, очень дорого получится. Разве между Киевом и несколькими крупнейшими городами есть смысл, грубо говоря, класть 3-ю и 4-ю колею. Например, к Одессе и Львову через Жмеринку, в Запорожье через Днепр, а в Харьков - нет смысла, там сравнительно небольшой поток грузов
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 07:29

  myshapiton написав:
  Кузя написав:
  sena_2008atp написав:Мешает то же,что и плохому танцору.За четыре года ни шагу вперед.

Ну что Вы, это же шикарная возможность "попилить" денег. "год-два – на проработку структуры сделки и до года занимает выбор подрядчика для такого строительства" - три года будут решать как деньги делить будут. Да и два года на проектную документацию многовато - на кульманах и со счетами они ее делать будут... :)
Вон, хотя бы у россиян поучились. За три с половиной года (и проект и договора с подрядчиками и само строительство выполнили) какой мост отгрохали. А у нас 15 лет просят, а 25 будут строить. А потом жалуемся, что так плохо живем.

А ты бы в чужую миску не смотрел и поинтересовался сколько строился Бескидский тоннель:

--- Министерство инфраструктуры, Украинские железные дороги и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) 19 мая 2014 года подписали соглашение о предоставлении транша на строительство Бескидского тоннеля.

--- На 1 января 2017 года проходка нового тоннеля успешно завершена.

--- Официальное открытие состоялось 24 мая 2018 года.

Строительство крупнейшего инфраструктурного проекта заняло 4 года.

А для мировых масштабов строительства посмотри на одну из самых мощных в мире гидроаккумулирующих электростанций в мире - Днестровская ГАЭС. Построена при независимой Украине.

Ты, уважаемый "мудрец", предлагаешь учиться исключительно на своем опыте и своих ошибках? Как по мне, учиться не грех всегда и везде, даже у врагов.
По поводу Днестровской ГАЭС и Бескидского тоннеля я не в курсе о сроках и объемах всех работ. А вот те сроки разработки и согласования проекта, указанные в статье (до 5 лет), ну мягко говоря удивляют.
PS:
- по срокам строительства Бескидский тоннель можно отнести скорее к долгостроям (11 лет от начала проектирования, при длинне 1,8 км);
- по Днестровской ГАЭС еще плачевнее - около 30 лет!!!
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:06

о чем они говорят ? какие 400 км? да выпутсите хотя бы 150 км и этого хватит...вы знаете что у нас между большинтсовм обл центров нет вообще никакого сообщения? у нас можно доехть до москвы но между двумя соседними обл центрами нет сообщения...хотя даже пути есть иногда...почему? почему 200 км поезд может ехать 6 часов?...почему я не могу доехать из полтавы в черкассы в кировоград в днепр ..из черкасс в винницу житомир чернигов полтаву...да вообще никуда блин! есть блин 5 маршрутов и все в киев...где реформы?? почему до сих пор в москву ездим а по украине нет?
karlvslenny
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