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Податок на виведений капітал
може стати корупційним...

Податок на виведений капітал може стати корупційним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:42

Податок на виведений капітал може стати корупційним...

Пропонуємо до обговорення:
Данилюк підкреслив, що президент підтримує заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

Дивися повний текст Податок на виведений капітал може стати корупційним через 2-3 роки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 20:42

Да пофигу, что они все поддерживают если не подают закон. Сказать, что против закона только коррупционеры, а мы за и не подать, кого можно этим обмануть? Остался один месяц и его будут тянуть за яйца, если с 2016 года одна болтовня о поддержке.
Avers
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