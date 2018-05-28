Данилюк підкреслив, що президент підтримує заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.
Дивися повний текст Податок на виведений капітал може стати корупційним через 2-3 роки.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 20:42
Податок на виведений капітал може стати корупційним...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на виведений капітал може стати корупційним через 2-3 роки.
Додано: Чет 31 тра, 2018 20:42
Да пофигу, что они все поддерживают если не подают закон. Сказать, что против закона только коррупционеры, а мы за и не подать, кого можно этим обмануть? Остался один месяц и его будут тянуть за яйца, если с 2016 года одна болтовня о поддержке.
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