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Інвестор з Данії планує
інвестувати 800 тис. євро в...

Інвестор з Данії планує інвестувати 800 тис. євро в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:31

Інвестор з Данії планує інвестувати 800 тис. євро в...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційний проект передбачає будівництво на 5 тис. маточних голів.

Дивися повний текст Інвестор з Данії планує інвестувати 800 тис. євро в норкову ферму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:31

Ага. И официально получит прибыль-дырку от норки.
romiks2009
 
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