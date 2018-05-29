Інвестиційний проект передбачає будівництво на 5 тис. маточних голів.
Дивися повний текст Інвестор з Данії планує інвестувати 800 тис. євро в норкову ферму.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:31
Інвестор з Данії планує інвестувати 800 тис. євро в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інвестор з Данії планує інвестувати 800 тис. євро в норкову ферму.
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