У статті видання наводиться сім передбачень в сферах медицини, торгівлі, інтернету і робототехніки.
Дивися повний текст Названо сім головних технологій майбутнього.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:35
Названо сім головних технологій майбутнього
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Дивися повний текст Названо сім головних технологій майбутнього.
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