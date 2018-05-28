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Названо сім головних
технологій майбутнього

Названо сім головних технологій майбутнього
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:35

Названо сім головних технологій майбутнього

Пропонуємо до обговорення:
У статті видання наводиться сім передбачень в сферах медицини, торгівлі, інтернету і робототехніки.

Дивися повний текст Названо сім головних технологій майбутнього.
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