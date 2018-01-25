Japan Display спробує вийти на авторинок

У вівторок в компанії оголосили про заміну на посаді президента JDI Сюдзі Аруга на Йошиюкі Тсукізакі.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 21:49
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