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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:49

Japan Display спробує вийти на авторинок

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок в компанії оголосили про заміну на посаді президента JDI Сюдзі Аруга на Йошиюкі Тсукізакі.

Дивися повний текст Japan Display спробує вийти на авторинок.
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