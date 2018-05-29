Про це стало відомо з зарплатної відомості столичного клубу, яка потрапила в розпорядження "Української правди".
Дивися повний текст Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1 тисячі доларів.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 22:07
Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1 тисячі доларів.
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:07
И при Януковиче и при нынешнем гаранте Суркисы нихрена не платили налоги. Шахтер хоть зарплаты своих футболистов в основном реальные светит, а эти Су(к)и(сы) и за трансферы официально копейки платят, и зарплаты официально у них на уровне любительского клуба. А ведь директор НАБУ большой любитель футбола. Но видно в футболе он любит кое-что другое.
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:28
Все в Динамо играют чисто из патриотических соображений, даже легионеры прониклись идеей и работают "за еду".
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