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Офіційні зарплати гравців
"Динамо" не дотягують до 1...

Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:07

Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1...

Пропонуємо до обговорення:
Про це стало відомо з зарплатної відомості столичного клубу, яка потрапила в розпорядження "Української правди".

Дивися повний текст Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1 тисячі доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:07

И при Януковиче и при нынешнем гаранте Суркисы нихрена не платили налоги. Шахтер хоть зарплаты своих футболистов в основном реальные светит, а эти Су(к)и(сы) и за трансферы официально копейки платят, и зарплаты официально у них на уровне любительского клуба. А ведь директор НАБУ большой любитель футбола. Но видно в футболе он любит кое-что другое.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:28

Все в Динамо играют чисто из патриотических соображений, даже легионеры прониклись идеей и работают "за еду".
link654
 
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