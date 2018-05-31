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Офіційні зарплати гравців
"Динамо" не дотягують до 1...

Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1...
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:07

Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1...

Пропонуємо до обговорення:
Про це стало відомо з зарплатної відомості столичного клубу, яка потрапила в розпорядження "Української правди".

Дивися повний текст Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1 тисячі доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:07

И при Януковиче и при нынешнем гаранте Суркисы нихрена не платили налоги. Шахтер хоть зарплаты своих футболистов в основном реальные светит, а эти Су(к)и(сы) и за трансферы официально копейки платят, и зарплаты официально у них на уровне любительского клуба. А ведь директор НАБУ большой любитель футбола. Но видно в футболе он любит кое-что другое.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:28

Все в Динамо играют чисто из патриотических соображений, даже легионеры прониклись идеей и работают "за еду".
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:20

Re: Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1...

После определенной суммы зарплаты (по моему около 40 тыс. грн.) не облагаются налогом. Какой смысл тогда уводить зарплату в тень если показывается почти весь облагаемый размер? Или есть еще какие то налоги свыше этой суммы?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:01

  Кузя написав:После определенной суммы зарплаты (по моему около 40 тыс. грн.) не облагаются налогом. Какой смысл тогда уводить зарплату в тень если показывается почти весь облагаемый размер? Или есть еще какие то налоги свыше этой суммы?

Кто Вами про такое рассказал?
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:32

Кузя

Видимо, Вам, Кузя, виднее, и они от нефиг делать увели зарплаты в тень
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:05

  link654 написав:
  Кузя написав:После определенной суммы зарплаты (по моему около 40 тыс. грн.) не облагаются налогом. Какой смысл тогда уводить зарплату в тень если показывается почти весь облагаемый размер? Или есть еще какие то налоги свыше этой суммы?

Кто Вами про такое рассказал?

Когда то Пензеник и еще кто то об этом говорил. Может я чего то не так понял.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:32

  link654 написав:Все в Динамо играют чисто из патриотических соображений, даже легионеры прониклись идеей и работают "за еду".

И как им удаётся с зарплатами менее 1 тыс. дол. покупать дорогие авто и недвижимость, ведь только их обслуживание в месяц потянет на 1 штуку. Наверное у них всех жены пашут за двоих, кормилицы.
1007qwert
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