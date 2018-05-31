Про це стало відомо з зарплатної відомості столичного клубу, яка потрапила в розпорядження "Української правди".
Дивися повний текст Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1 тисячі доларів.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 22:07
Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1 тисячі доларів.
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:07
И при Януковиче и при нынешнем гаранте Суркисы нихрена не платили налоги. Шахтер хоть зарплаты своих футболистов в основном реальные светит, а эти Су(к)и(сы) и за трансферы официально копейки платят, и зарплаты официально у них на уровне любительского клуба. А ведь директор НАБУ большой любитель футбола. Но видно в футболе он любит кое-что другое.
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:28
Все в Динамо играют чисто из патриотических соображений, даже легионеры прониклись идеей и работают "за еду".
Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:20
Re: Офіційні зарплати гравців "Динамо" не дотягують до 1...
После определенной суммы зарплаты (по моему около 40 тыс. грн.) не облагаются налогом. Какой смысл тогда уводить зарплату в тень если показывается почти весь облагаемый размер? Или есть еще какие то налоги свыше этой суммы?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:01
Додано: Суб 02 чер, 2018 09:32
Кузя
Видимо, Вам, Кузя, виднее, и они от нефиг делать увели зарплаты в тень
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:05
Когда то Пензеник и еще кто то об этом говорил. Может я чего то не так понял.
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:32
И как им удаётся с зарплатами менее 1 тыс. дол. покупать дорогие авто и недвижимость, ведь только их обслуживание в месяц потянет на 1 штуку. Наверное у них всех жены пашут за двоих, кормилицы.
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