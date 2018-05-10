Від будівництва постраждала економіка України та екосистема Азовського і Чорного морів.
Дивися повний текст Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 22:30
Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту.
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:31
У меня возник вопрос. Как часто, в последние пару лет, в азовские порты заходили суда типа Panamax?
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:29
Re: Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту
Ни разу. Суда с осадкой 10-12 метров физически не могут пролезть через пролив, плюс Мариупольский порт приспособлен только для судов с осадкой до 8 метров.
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