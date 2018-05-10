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Підраховано збитки від
будівництва Керченського мосту

Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:30

Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Від будівництва постраждала економіка України та екосистема Азовського і Чорного морів.

Дивися повний текст Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:31

У меня возник вопрос. Как часто, в последние пару лет, в азовские порты заходили суда типа Panamax?
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:12

пора підривати
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:29

Re: Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту

Ни разу. Суда с осадкой 10-12 метров физически не могут пролезть через пролив, плюс Мариупольский порт приспособлен только для судов с осадкой до 8 метров.
link654 написав:У меня возник вопрос. Как часто, в последние пару лет, в азовские порты заходили суда типа Panamax?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 00:45

Так может пора одному такому судну пройти под мостом ?
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