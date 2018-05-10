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Підраховано збитки від
будівництва Керченського мосту

Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:30

Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту

Пропонуємо до обговорення:
Від будівництва постраждала економіка України та екосистема Азовського і Чорного морів.

Дивися повний текст Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:31

У меня возник вопрос. Как часто, в последние пару лет, в азовские порты заходили суда типа Panamax?
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:12

пора підривати
OLeksa
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:29

Re: Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту

Ни разу. Суда с осадкой 10-12 метров физически не могут пролезть через пролив, плюс Мариупольский порт приспособлен только для судов с осадкой до 8 метров.
link654 написав:У меня возник вопрос. Как часто, в последние пару лет, в азовские порты заходили суда типа Panamax?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 00:45

Так может пора одному такому судну пройти под мостом ?
civ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:59

"Опоры моста негативно сказываются на миграции рыб и дельфинов." - большего бреда наверное придумать невозможно...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:12

  Cler написав:"Опоры моста негативно сказываются на миграции рыб и дельфинов." - большего бреда наверное придумать невозможно...

Тут нужно слова правильно подбирать. Например, "негативно" куда-то убрать. Экосистема немного поменялась, сместилась - факт: опоры обрастают зеленью, зелень жрет маленькая рыбка, маленькую рыбку жрет большая - дэлфыны, например и т.п. Но вот так чтобы мост убил рыбы на 10 ярдов - бред очередного гиперлупа
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:43

Интересно какая потенциальная выгода может быть получена, при движении украинского автотранспорта по мосту в направлении Турции?
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:26

Re: Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту

Типичная вековая ущербная свидомость. Ни что так не огорчает свидомого материкового пересичного активиста как успихи сусида...
Менталитет, ёпрст.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:19

  Cler написав:"Опоры моста негативно сказываются на миграции рыб и дельфинов." - большего бреда наверное придумать невозможно...

после 2014 бред это наше всё...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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