Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту

Ну у вас он еще раньше начался, через несколько лет после прихода плешивого полковника.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:26
Ну у вас он еще раньше начался, через несколько лет после прихода плешивого полковника.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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