Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту

Додано: Суб 02 чер, 2018 08:38

SMOKE



Зависть - один из семи смертных грехов. Не припомню ни одного страдающего за 4 года от оккупации крымчанина на ресурсе... Мне жаль Вас.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.