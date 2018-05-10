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Підраховано збитки від
будівництва Керченського мосту

Підраховано збитки від будівництва Керченського мосту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:26

  Тракторист написав:
  Cler написав:"Опоры моста негативно сказываются на миграции рыб и дельфинов." - большего бреда наверное придумать невозможно...

после 2014 бред это наше всё...


Ну у вас он еще раньше начался, через несколько лет после прихода плешивого полковника.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 23:46

  mister-svet написав:Типичная вековая ущербная свидомость. Ни что так не огорчает свидомого материкового пересичного активиста как успихи сусида...
Менталитет, ёпрст.

Менталитет- это убогая махровая ватность, которую вы демонстрируете своим постом. Мост построен оккупантом без согласия Украины. Руссофашня по определению не права и не имеет никаких прав в Крыму, а права украинская сторона. О каком успехе какого соседа идет речь? Часть вашего государства окупирована руссофашней- вы считаете нормой радоваться за руссофашню, что она временнл хозяйничает на вашей земле?! Это клиника.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 08:38

SMOKE

Зависть - один из семи смертных грехов. Не припомню ни одного страдающего за 4 года от оккупации крымчанина на ресурсе... Мне жаль Вас.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:15

  SMOKE написав:Руссофашня по определению не права и не имеет никаких прав в Крыму

почему?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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