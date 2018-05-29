Відповідальність неплатників аліментів планують ще більше посилити.
Дивися повний текст Обсяг сплачених аліментів з початку року склав 1,5 млрд гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:34
Обсяг сплачених аліментів з початку року склав 1,5 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяг сплачених аліментів з початку року склав 1,5 млрд гривень.
Додано: Чет 31 тра, 2018 23:34
О. Ни дня без Петренко. Чудо министр продолжает гастролировать по областям принуждая работников исполнительной выписывать незаконные постановления. Феерично. Танцору диско ака Павло Петренко стоило бы изучить Законы Украины, а также суть работы подчиненной полупокеру службы.
|