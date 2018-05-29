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Обсяг сплачених аліментів з
початку року склав 1,5 млрд...

Обсяг сплачених аліментів з початку року склав 1,5 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:34

Обсяг сплачених аліментів з початку року склав 1,5 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальність неплатників аліментів планують ще більше посилити.

Дивися повний текст Обсяг сплачених аліментів з початку року склав 1,5 млрд гривень.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 23:34

О. Ни дня без Петренко. Чудо министр продолжает гастролировать по областям принуждая работников исполнительной выписывать незаконные постановления. Феерично. Танцору диско ака Павло Петренко стоило бы изучить Законы Украины, а также суть работы подчиненной полупокеру службы.
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