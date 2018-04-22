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Підприємці найчастіше
віддають перевагу ПриватБанку

Підприємці найчастіше віддають перевагу ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:15

Підприємці найчастіше віддають перевагу ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
За останній рік кількість українських підприємців, які обслуговуються в ПриватБанку, зросла більш ніж на 100 тис.

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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:15

Интересно, сколько отслюнявили?
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