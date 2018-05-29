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В Україні з'явиться мобільний
додаток для сплати податків

В Україні з'явиться мобільний додаток для сплати податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:17

В Україні з'явиться мобільний додаток для сплати податків

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив Данилюк.

Дивися повний текст В Україні з'явиться мобільний додаток для сплати податків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:17

Все. Вторые сроки ну никак не светят.
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