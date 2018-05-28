Про це повідомив Данилюк.
Дивися повний текст В Україні з'явиться мобільний додаток для сплати податків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 07:17
В Україні з'явиться мобільний додаток для сплати податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явиться мобільний додаток для сплати податків.
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:31
p_a_l
Светят. Но не те, о которых Вы подумали. Хотя сбегут, у всех же есть израильские, кипрские, британские и невесть какие еще паспорта...
По недвиге согласен - может, и есть смысл. Вообще для тех, кто не ведет какой-либо теневой и полутеневой деятельности (как, например, те, кто на едином налоге, как фрилансеры разного рода, арендодатели жилья, комм. недвиги и земли и проч.) такое приложение может быть очень кстати. Другое дело, что использование такого рода "решений" может стать обязательным. На фоне того, что далеко не все пенсы освоили мобильники, это будет очень феерическая инновация
|