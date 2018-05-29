RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко розповів, на що
Україна витрачає гроші...

Порошенко розповів, на що Україна витрачає гроші...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:08

Порошенко розповів, на що Україна витрачає гроші...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше кошти вкладали в кредитно-банківську сферу.

Дивися повний текст Порошенко розповів, на що Україна витрачає гроші іноземних інвесторів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82293
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:08

они не инвесторы, а кредиторы
sal
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 25.03.16
Подякував: 351 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:22

Представьте себе: за столом сидят...

Сильно сомневаюсь, что приличные люди за один стол с жуликом сядут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2157
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 248 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:40

Прямые инвестиции вложенных в Украину в млрд долларов:

за последние годы
2015 - 2,9 млрд
2016 - 3,2 млрд
2017 - 2,2 млрд

и к примеру

2010 - 6,5 млрд
2011 - 7,2 млрд
2012 - 8,4 млрд
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 26.03.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші...
R2 » Чет 31 тра, 2018 07:58
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 07:58
Moimir
Україна і Франція підписали Угоду про закупівлю... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 29 тра, 2018 13:05
41 1928
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 23:59
yanyura
Україна і Росія підпишуть "ядерний" контракт 1, 2
R2 » Вів 29 тра, 2018 11:10
11 394
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 16:32
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.