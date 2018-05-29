Порошенко розповів, на що Україна витрачає гроші...

Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:13

Cactus



Думаю воровать меньше не стали, "инвестиции из наворованного" - сократили. Не известно, что с НИМИ завтра будет потамушта.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.