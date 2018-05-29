Раніше кошти вкладали в кредитно-банківську сферу.
Дивися повний текст Порошенко розповів, на що Україна витрачає гроші іноземних інвесторів.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:08
Порошенко розповів, на що Україна витрачає гроші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів, на що Україна витрачає гроші іноземних інвесторів.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:22
Представьте себе: за столом сидят...
Сильно сомневаюсь, что приличные люди за один стол с жуликом сядут.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:40
Прямые инвестиции вложенных в Украину в млрд долларов:
за последние годы
2015 - 2,9 млрд
2016 - 3,2 млрд
2017 - 2,2 млрд
и к примеру
2010 - 6,5 млрд
2011 - 7,2 млрд
2012 - 8,4 млрд
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:05
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:13
Cactus
Думаю воровать меньше не стали, "инвестиции из наворованного" - сократили. Не известно, что с НИМИ завтра будет потамушта.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:01
Re: Порошенко розповів, на що Україна витрачає гроші...
реальных инвестиций в Украину не было никогда.
или вы всерьёз верите, что первое место по инвестициям в Украину занимает Кипр?
это те же олигархи, только "инвестируют" под государственные гарантии через свои же фирмы в офшорах. туда же и прибыль выводят.
особенно умиляет фраза: "И сейчас приехали в Украину рассматривать возможности инвестиций”, – добавил Порошенко." уже слышано это 100500 раз и не только от пороха.
вот грося обещал инвесторов за ручку по кабинетам водить.
только настоящие инвесторы не понимают, зачем им ходить по кабинетам, еще и с гросей за ручку. а когда понимают, что придётся инвестировать в коррупционную модель управления государством, то перестают отвечать на телефон.
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