За словами міністра, до 2030 року в Україні буде близько 50 працюючих аеропортів.
Дивися повний текст Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення користувалося авіатранспортом.
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:27
Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення користувалося авіатранспортом.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:27
а как же любимый запах котлет с чесноком в электричках? Гиперлуп совсем с ума выжил. Может, хотел предложить вариант как в маршрутках - один пассажир "по удостоверению"?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:05
Так он и поплечники этого уже давно добились! Как минимум полстраны и так пролетели "как фанера"! :)))
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