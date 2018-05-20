RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омелян: Ми хочемо зробити так,
щоб мінімум 50% населення...

Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:27

Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення...

Пропонуємо до обговорення:
За словами міністра, до 2030 року в Україні буде близько 50 працюючих аеропортів.

Дивися повний текст Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення користувалося авіатранспортом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82293
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:27

а как же любимый запах котлет с чесноком в электричках? Гиперлуп совсем с ума выжил. Может, хотел предложить вариант как в маршрутках - один пассажир "по удостоверению"?
sequence
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 29.12.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:05

Так он и поплечники этого уже давно добились! Как минимум полстраны и так пролетели "как фанера"! :)))
romio_33
 
Повідомлень: 239
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Cris і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Старіння населення в Україні "вбиває" пенсійну систему -... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 29 тра, 2018 09:05
43 3053
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 21:06
Kudrjavuy
Омелян планує побудувати 25 нових аеропортів в Україні 1, 2, 3
R2 » Чет 24 тра, 2018 10:20
26 1620
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 тра, 2018 07:03
p_a_l
В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня... 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 20 тра, 2018 15:11
35 2749
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 14:09
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.