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Омелян: Ми хочемо зробити так,
щоб мінімум 50% населення...

Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:27

Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення...

Пропонуємо до обговорення:
За словами міністра, до 2030 року в Україні буде близько 50 працюючих аеропортів.

Дивися повний текст Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення користувалося авіатранспортом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:27

а как же любимый запах котлет с чесноком в электричках? Гиперлуп совсем с ума выжил. Может, хотел предложить вариант как в маршрутках - один пассажир "по удостоверению"?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:05

Так он и поплечники этого уже давно добились! Как минимум полстраны и так пролетели "как фанера"! :)))
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:41

sequence

Вы давно в электричках не ездили. Ими преимущественно ездит настолько финансово несостоятельная часть населения, что мясная пища им в основном не по карману.

Но это лирика. С чего бы заработал аэропорт у меня в Кировограде, пардон, Кропивницком, если МАУ повышает сбор за распечатку посадочного талона (себестимость 1 грн. максимум) с 10 до 15 евро, если стоимость поездки на Спринтере из Кировограда до Киева, Одессы и Днепра находится как раз между 10 и 15 евро, а железной дорогой - и того дешевле?


П. С. Украине вполне достаточно тех международных аэропортов, которые уже есть и работают. Это рынок так решил, нечего против него переть. Те деньги, которые нужны на такого рода "прожекты", в нищей стране уместнее потратить на дороги, на крайний случай железные
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:48

  max_us_ua написав:sequence

Вы давно в электричках не ездили. Ими преимущественно ездит настолько финансово несостоятельная часть населения, что мясная пища им в основном не по карману.

Но это лирика. С чего бы заработал аэропорт у меня в Кировограде, пардон, Кропивницком, если МАУ повышает сбор за распечатку посадочного талона (себестимость 1 грн. максимум) с 10 до 15 евро, если стоимость поездки на Спринтере из Кировограда до Киева, Одессы и Днепра находится как раз между 10 и 15 евро, а железной дорогой - и того дешевле?


П. С. Украине вполне достаточно тех международных аэропортов, которые уже есть и работают. Это рынок так решил, нечего против него переть. Те деньги, которые нужны на такого рода "прожекты", в нищей стране уместнее потратить на дороги, на крайний случай железные


В Спринтере ездить - это верх беспечности. Не говоря уже о том, что часто и ноги некуда поставить. С ними ДТП очень часто происходят. Ибо машина легкая и мощная. До 150 легко разгоняется.
Лучше ездить на Автолюксах, Гюнселах и прочих крупногабаритных автобусах. Там даже при ДТП салон сильно не деформируется.
Viktor
 
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