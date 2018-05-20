Омелян: Ми хочемо зробити так, щоб мінімум 50% населення...

Додано: Суб 02 чер, 2018 12:41

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Вы давно в электричках не ездили. Ими преимущественно ездит настолько финансово несостоятельная часть населения, что мясная пища им в основном не по карману.



Но это лирика. С чего бы заработал аэропорт у меня в Кировограде, пардон, Кропивницком, если МАУ повышает сбор за распечатку посадочного талона (себестимость 1 грн. максимум) с 10 до 15 евро, если стоимость поездки на Спринтере из Кировограда до Киева, Одессы и Днепра находится как раз между 10 и 15 евро, а железной дорогой - и того дешевле?





П. С. Украине вполне достаточно тех международных аэропортов, которые уже есть и работают. Это рынок так решил, нечего против него переть. Те деньги, которые нужны на такого рода "прожекты", в нищей стране уместнее потратить на дороги, на крайний случай железные