За словами експерта, різниця в оподаткуванні все більше впливає на вартість продуктів в Україні.
Дивися повний текст За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти - думка експерта (інфографіка).
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:15
За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти -...
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Дивися повний текст За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти - думка експерта (інфографіка).
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:15
Просто пусть уменьшат свои аппетиты производители и продавцы. На обороте пусть делают прибыль. Почему литр молока в бедронке 10 грн 3.2 жирность. А в Украине 25?
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