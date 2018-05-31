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За яких умов в Україні можуть
подешевшати продукти -...

За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:15

За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти -...

Пропонуємо до обговорення:
За словами експерта, різниця в оподаткуванні все більше впливає на вартість продуктів в Україні.

Дивися повний текст За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти - думка експерта (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:15

Просто пусть уменьшат свои аппетиты производители и продавцы. На обороте пусть делают прибыль. Почему литр молока в бедронке 10 грн 3.2 жирность. А в Украине 25?
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