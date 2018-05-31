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За яких умов в Україні можуть
подешевшати продукти -...

За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:15

За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти -...

Пропонуємо до обговорення:
За словами експерта, різниця в оподаткуванні все більше впливає на вартість продуктів в Україні.

Дивися повний текст За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти - думка експерта (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:15

Просто пусть уменьшат свои аппетиты производители и продавцы. На обороте пусть делают прибыль. Почему литр молока в бедронке 10 грн 3.2 жирность. А в Украине 25?
eu331985
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:57

  eu331985 написав:Просто пусть уменьшат свои аппетиты производители и продавцы. На обороте пусть делают прибыль. Почему литр молока в бедронке 10 грн 3.2 жирность. А в Украине 25?

производители особо не "жируют" - их прибыль в 3-5 раз меньше прибыли продавца...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:15

  eu331985 написав:Просто пусть уменьшат свои аппетиты производители и продавцы. На обороте пусть делают прибыль. Почему литр молока в бедронке 10 грн 3.2 жирность. А в Украине 25?
Сделайтесь производителем и станете мл-ром с большим аппетитом. Ведь Вам на продукты не хватает. Провильно я понял?
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:18

Re: За яких умов в Україні можуть подешевшати продукти -...

Реально уменьшение НДС ни че не решит, кроме поступлений в бюджет, ни чего по большому счету не изменится. Рынок делает соотношение спроса\предложения. Налоги лишь косвенно влияют на цену. Рецепт снижения цен до боли прост -огромнейшая конкуренция. Но для нашего просовкового населения это неприемлемо.
otg
 
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