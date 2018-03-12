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Южаніна запропонувала нові ставки розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю НВ заявила глава комітету Ніна Южаніна.
Дивися повний текст Южаніна запропонувала нові ставки розмитнення автомобілів на єврономерах
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R2
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:43
"Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет €427, в возрасте до пяти лет — €2 629" А новый автомобиль, это не до пяти лет, или с математикой у меня туго? Наверное числовые оси за 20 лет забыл.
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romiks2009
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:53
romiks2009 написав:
"Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет €427, в возрасте до пяти лет — €2 629" А новый автомобиль, это не до пяти лет, или с математикой у меня туго? Наверное числовые оси за 20 лет забыл.
Новый- он и в Африке, новый. Это автомобиль без пробега.
Нужна хорошая диференциация акциза по объему двигателя. Я могу понять тех, кто ездит на экономных малолитражках. Но собственники авто "премиум" сегмента должны платить по полной.
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Cris
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:55
якщо таке впровадять то це вже буде велика подія
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olexas
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:59
Cris написав:
Новый- он и в Африке, новый. Это автомобиль без пробега. Нужна хорошая диференциация акциза по объему двигателя. Я могу понять тех, кто ездит на экономных малолитражках. Но собственники авто "премиум" сегмента должны платить по полной.
золото чомусь у всьому світі одна ціна, на товари також має бути однаковою, нема різниці преміум не преміум
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olexas
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:29
Cris написав: romiks2009 написав:
"Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет €427, в возрасте до пяти лет — €2 629" А новый автомобиль, это не до пяти лет, или с математикой у меня туго? Наверное числовые оси за 20 лет забыл.
Новый- он и в Африке, новый. Это автомобиль без пробега.
Нужна хорошая диференциация акциза по объему двигателя. Я могу понять тех, кто ездит на экономных малолитражках. Но собственники авто "премиум" сегмента должны платить по полной.
Для значительной части населения, ездить на жигулях - тоже премиум, по сравнению с троллейбусом. Вам хочется, чтоб те, кто богаче вас, платил больше налогов, но забываете, что есть люди и беднее вас, и они хотят, чтоб и вы тоже платили больше, раз можете позволить себе заправлять авто
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safonovstanislav
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:36
тянут-потянут, а вытянуть не могут.
проблема существует уже не один год, а решения всё нет.
уже пора чиновников наказывать за такие затягивания.
Cris написав:
Нужна хорошая диференциация акциза по объему двигателя. Я могу понять тех, кто ездит на экономных малолитражках. Но собственники авто "премиум" сегмента должны платить по полной.
такая дифференциация уже есть, налог на роскошь называется:
В 2016 г. налог на "роскошные" авто также рассчитывается по новым правилам, хотя его величина осталась прежней — 25 тыс. грн в год. Но если ранее престижность машины зависела от возраста — 5 лет с даты выпуска (указана в техпаспорте) и от объема двигателя — более 3 л, то теперь возраст остался, а литраж заменен рыночной ценой, рассчитанной по методике Минэкономразвития и торговли. По ней роскошным считается автомобиль, который стоит дороже 750 минзарплат (с 1.1.16 г. — 1,0335 млн грн).
или у вас своё понимание "платить по полной"?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:36
olexas написав:
золото чомусь у всьому світі одна ціна, на товари також має бути однаковою, нема різниці преміум не преміум
Так новые машины в салонах Германии и Украины стоят одинаково, бывает что в Украине даже дешевле
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link654
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