Южаніна запропонувала нові ставки розмитнення...

Ну, во многих странах, вообще, прогрессивные налоги в зависимости от дохода. Вон у немцев с больших доходов высокие налоги, зато с 1000 евро в месяц налоги, вообще, не берут. Дураки немцы?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:44
Ну, во многих странах, вообще, прогрессивные налоги в зависимости от дохода. Вон у немцев с больших доходов высокие налоги, зато с 1000 евро в месяц налоги, вообще, не берут. Дураки немцы?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:00
ну так в бензине ж есть акциз. Кабан больше жрет и значит больше платит. Вообще хватит уже кошмарить украинцев, хотят больше денег в бюджет пусть можновладци развивают реальную экономику. Например затянут сюда производство авто и получат эти пару штук евро налога не с авто а с прибыли завода, зарплаты рабочего и смежных структур.
ДС мне друг, но истина дороже
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