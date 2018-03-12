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Южаніна запропонувала
нові ставки розмитнення...

Южаніна запропонувала нові ставки розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:44

  link654 написав:
  olexas написав: золото чомусь у всьому світі одна ціна, на товари також має бути однаковою, нема різниці преміум не преміум

Так новые машины в салонах Германии и Украины стоят одинаково, бывает что в Украине даже дешевле

Ну, во многих странах, вообще, прогрессивные налоги в зависимости от дохода. Вон у немцев с больших доходов высокие налоги, зато с 1000 евро в месяц налоги, вообще, не берут. Дураки немцы?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:00

  Cris написав:
  romiks2009 написав:"Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет €427, в возрасте до пяти лет — €2 629" А новый автомобиль, это не до пяти лет, или с математикой у меня туго? Наверное числовые оси за 20 лет забыл.


Новый- он и в Африке, новый. Это автомобиль без пробега.
Нужна хорошая диференциация акциза по объему двигателя. Я могу понять тех, кто ездит на экономных малолитражках. Но собственники авто "премиум" сегмента должны платить по полной.

ну так в бензине ж есть акциз. Кабан больше жрет и значит больше платит. Вообще хватит уже кошмарить украинцев, хотят больше денег в бюджет пусть можновладци развивают реальную экономику. Например затянут сюда производство авто и получат эти пару штук евро налога не с авто а с прибыли завода, зарплаты рабочего и смежных структур.
ДС мне друг, но истина дороже
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