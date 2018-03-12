Южаніна запропонувала нові ставки розмитнення...

Ну, во многих странах, вообще, прогрессивные налоги в зависимости от дохода. Вон у немцев с больших доходов высокие налоги, зато с 1000 евро в месяц налоги, вообще, не берут. Дураки немцы?
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:44
Ну, во многих странах, вообще, прогрессивные налоги в зависимости от дохода. Вон у немцев с больших доходов высокие налоги, зато с 1000 евро в месяц налоги, вообще, не берут. Дураки немцы?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:00
ну так в бензине ж есть акциз. Кабан больше жрет и значит больше платит. Вообще хватит уже кошмарить украинцев, хотят больше денег в бюджет пусть можновладци развивают реальную экономику. Например затянут сюда производство авто и получат эти пару штук евро налога не с авто а с прибыли завода, зарплаты рабочего и смежных структур.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:02
Сравни комплектации, скинь ссылки. Что мешает купить за 5600€ (судя по вашей логике) в Чехии и за 427€ растаможить в Украине?
Востаннє редагувалось link654 в П'ят 01 чер, 2018 16:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:04
Кто вам рассказал что с 1000 налоги не берут. "Базис", с которого налоги не берут, составляет 450 евро в месяц. При этом не идёт пенсионный стаж и не бедет пособия по безработице, в случае потери работы.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:08
Какие налоги на автомобили могут быть в стране без дорог, или государство будет ремонтировать авто за свой счет?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:28
Цілком нормальні тарифи, Тільки Євро-5 це на 5 років, а вже майже 8 (з 2010го року), старішу ніж 2005 рік випуску точно не варто везти - ремонт дорожче буде, робіги в Європі суттєво більші ніж тут, і за машино люди особо не дивляться. навіть 2010го року авто з пробігом менше 200тис знайти важко, не кажучи про 2005
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:57
И как это решит проблему евроблях?
Большинство этих вёдер с гайками как раз и есть стандарта евро 2-3. То есть ставка для них будет максимальной. А учитывая в каком большинстве состоянии-там возможно и стандарт евро-1 не соблюдён.
Может кто-то знает: в чём сакральный смысл тащить из Польши старые Ланосы? Не одобряю, но хотя бы понимаю логику того кто везёт двадцатилетнюю БМВ или Ауди-старьё, но бренд. Но древние Ланосы???
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