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Южаніна запропонувала
нові ставки розмитнення...

Южаніна запропонувала нові ставки розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:44

  link654 написав:
  olexas написав: золото чомусь у всьому світі одна ціна, на товари також має бути однаковою, нема різниці преміум не преміум

Так новые машины в салонах Германии и Украины стоят одинаково, бывает что в Украине даже дешевле

Ну, во многих странах, вообще, прогрессивные налоги в зависимости от дохода. Вон у немцев с больших доходов высокие налоги, зато с 1000 евро в месяц налоги, вообще, не берут. Дураки немцы?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:00

  Cris написав:
  romiks2009 написав:"Сейчас на новый автомобиль с объемом двигателя в 1,6 тыс. куб. см акциз составляет €427, в возрасте до пяти лет — €2 629" А новый автомобиль, это не до пяти лет, или с математикой у меня туго? Наверное числовые оси за 20 лет забыл.


Новый- он и в Африке, новый. Это автомобиль без пробега.
Нужна хорошая диференциация акциза по объему двигателя. Я могу понять тех, кто ездит на экономных малолитражках. Но собственники авто "премиум" сегмента должны платить по полной.

ну так в бензине ж есть акциз. Кабан больше жрет и значит больше платит. Вообще хватит уже кошмарить украинцев, хотят больше денег в бюджет пусть можновладци развивают реальную экономику. Например затянут сюда производство авто и получат эти пару штук евро налога не с авто а с прибыли завода, зарплаты рабочего и смежных структур.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:02

  olexas написав: Ага, "однаково" логан в Чехії в салоні 170 тис у нас 320 де тут рівно я не знаю

Сравни комплектации, скинь ссылки. Что мешает купить за 5600€ (судя по вашей логике) в Чехии и за 427€ растаможить в Украине?
Востаннє редагувалось link654 в П'ят 01 чер, 2018 16:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:04

  hxbbgaf написав: Ну, во многих странах, вообще, прогрессивные налоги в зависимости от дохода. Вон у немцев с больших доходов высокие налоги, зато с 1000 евро в месяц налоги, вообще, не берут. Дураки немцы?

Кто вам рассказал что с 1000 налоги не берут. "Базис", с которого налоги не берут, составляет 450 евро в месяц. При этом не идёт пенсионный стаж и не бедет пособия по безработице, в случае потери работы.
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Какие налоги на автомобили могут быть в стране без дорог, или государство будет ремонтировать авто за свой счет?
Rainbow
 
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Цілком нормальні тарифи, Тільки Євро-5 це на 5 років, а вже майже 8 (з 2010го року), старішу ніж 2005 рік випуску точно не варто везти - ремонт дорожче буде, робіги в Європі суттєво більші ніж тут, і за машино люди особо не дивляться. навіть 2010го року авто з пробігом менше 200тис знайти важко, не кажучи про 2005
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:57

И как это решит проблему евроблях?
Большинство этих вёдер с гайками как раз и есть стандарта евро 2-3. То есть ставка для них будет максимальной. А учитывая в каком большинстве состоянии-там возможно и стандарт евро-1 не соблюдён.
Может кто-то знает: в чём сакральный смысл тащить из Польши старые Ланосы? Не одобряю, но хотя бы понимаю логику того кто везёт двадцатилетнюю БМВ или Ауди-старьё, но бренд. Но древние Ланосы???
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:34

Re: Южаніна запропонувала нові ставки розмитнення...

Всё конечно хорошо. Но история как правило говорит о другом, в момент принятия закона, внесут правку и всё окажется по другому. Так что пока ждём. Да и Закон №3251 до 31 декабря 2018 года, а там точно что-то произойдёт. Может продолжат его в ключе "страна агрессор" ещё на 3 года.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 06:43

А с НДС что прикажете делать? Авто это не подакцизных товар. Его вообще убрать надо и таможить без акциза
knoppixx
 
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